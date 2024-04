Mercato Napoli - spunta il ritorno di fiamma | può arrivare dalla Premier!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) Illavora per la definizione della rosa che scenderà in campo la prossima stagione: possibile undiper gli azzurri. In estate sarà rivoluzione, ne è consapevole Aurelio De Laurentiis, che già in queste settimane sta definendo il futuro della SSC. La prima scelta è ricaduta su Manna, leader della Juventus Next Gen, a cui è stato affidato l’arduo compito di rifondare la rosa. Saranno tanti i cambiamenti, a partirepanchina, con l’ombra di Antonio Conte sempre più chiara sullo sfondo del Vesuvio. L’allenatore pugliese, secondo vari addetti ai lavori, si starebbe pian piano convincendo all’idea di accettare, dopo le lunghe avances di De Laurentiis, che già dallo scorso novembre sta corteggiando l’ex Juventus. Difesa, ...