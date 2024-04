Mercato Napoli - parla l’entourage di Rodriguez | le ultime

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il nome di Guidoha avuto modo di tenere in scacco i tifosi del. Nelleore è però intervenutodel calciatore. Il nome di Guidoha cominciato a circolare nelleore in casa, grazie all’annuncio dell’esperto diargentino Cesar Luis Merlo. Attraverso i propri profili social, il giornalista di TyC Sports ha infatti rivelato che gli azzurri sarebbero sulle tracce del classe ’94 e Campione del Mondo con l’Argentina nel 2022, con quest’ultimo pronto a svincolarsi dal Real Betis a giugno.del calciatore è però intervenuto ai microfoni di Estadio Deportivo, narrando la propria versione dei fatti al quotidiano.al, ...

Calciomercato Milan , il Napoli fa sul serio e prova a mettere la freccia per l’acquisto di Jonathan David dal Lille in estate Come spiegato da Giorgio Furlani nella recente intervista a Dazn, il ... (dailymilan)

Il Napoli ha individuato l’erede di Victor Osimhen per l’attacco. Il primo obiettivo di De Laurentiis porta il nome di Jonathan David . La stagione sta per volgere al termine, ma il Napoli è già ... (spazionapoli)

Secondo le ultime notizie di Calciomercato Napoli , sarebbe stata trovata l’intesa sul l’accordo per portare Jonathan David all’ombra del Vesuvio come erede di Victor Osimhen . Dovrebbe essere Jonathan ... (2anews)

Conte-Napoli, ADL insiste: 8mln di ingaggio e carta bianca sul Mercato, spunta una cosa mai fatta prima - Antonio Conte è l’uomo che può, in ogni momento, sparigliare il tavolo: due volte, a ottobre e gennaio, il patron del Napoli ha presentato la sua offerta. Che resta la stessa, pure adesso.Conte prende ...msn

De Laurentiis al bivio budget di 200 milioni per convincere Conte - Pioli, Gasperini e Italiano sono al momento solo piste alternative. Il sì di Conte permetterebbe al Napoli di accelerare sul Mercato, con le trattative già imbastite per David, Sudakov e l’argentino ...napoli.repubblica

In estate il Mercato degli azzurri vedrà protagonisti obbligatoriamente un attaccante e centrale difensivo. Ecco le prime idee per ripartire - In estate il Mercato degli azzurri vedrà protagonisti obbligatoriamente un attaccante e centrale difensivo. Ecco le prime idee per ripartire ...gazzetta