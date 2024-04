Menaggio - l' evasione fiscale dei collaboratori domestici vale 2 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Tasse evase per un ammontare complessivo di 2di, riconducibili a 31 lavoratori, di cui 26 donne e 5 uomini, residenti nel Medio e Alto Lago, che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2017 al 2022. Sono stati individuati dalla Guardia di finanza di. I lavoratori identificati, prentemente di nazionalità rumena e ucraina, residenti tra i comuni di Tremezzina e Gravedona ed Uniti, in alcuni casi hanno percepito stipendi anche consistenti, svolgendo le loro mansioni all'interno di immobili di pregio. I controlli, avviati incrociando i dati in possesso della Gdf con quelli dell'Inps, hanno evidenziato che i lavoratori, regolarmente assunti e con contributi previdenziali correttamente versati dai ...