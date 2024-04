(Di giovedì 18 aprile 2024) Un?», «meno ideologica» e «più pragmatica». O comunque più vicina a quella immaginata in questa fase dai conservatori. Magari -...

Una "Europa diversa" dopo il voto di giugno. E' quella che auspica Giorgia Meloni , che a Bruxelles allontana lo 'spettro' di Mario Draghi e di un suo possibile ruolo di vertice in Ue. Un dibattito ... (ilfogliettone)

La premier parla al termine del Consiglio europeo: «Grazie a Enrico Letta per il suo report, il suo è un lavoro interessante. La proposta sul debito comune Ue è stata sostenuta dal governo ... (corriere)

Sinibaldi: “Sulla Rai la tempesta perfetta. E il governo vuole spegnere le voci libere” - Intervista allo storico conduttore di Fahrenheit su Radio3: “Questo esecutivo ha una cultura fragile del pluralismo, ma il Freedom Act impone una governance ...repubblica

Ue, Meloni si sfila da 'toto-Draghi': "Nome autorevole, ma ora è filosofia" - Non apre e non chiude, semplicemente si sfila. Perché sul futuro di Mario Draghi ai vertici dell'Europa -quella che verrà dopo il voto del 9 giugno- per Giorgia Meloni si fa mera "filosofia". I giochi ...adnkronos

Meloni: «Spero a giugno in un'Europa diversa. Il dibattito su Draghi ai vertici Ue è filosofia» - Un’Europa «diversa», «meno ideologica» e «più pragmatica». O comunque più vicina a quella immaginata in questa fase dai conservatori. Magari ...ilmessaggero