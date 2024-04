Meloni | Spero a giugno Europa diversa

(Di giovedì 18 aprile 2024) 18.54 "Questo è l'ultimo Consiglio europeo di questa legislatura e nonostante il lavoro fatto in questi mesi, come quello sui migranti,che quando ci incontreremo asaremo di fronte a un'". Così la premieral termine del vertice Ue, auspicando un'"meno ideologica". Una possibile nomina di Draghi ai vertici Ue? "Sono contenta che si parli di un italiano ma questo dibattito è filosofia",sono "i cittadini che decidono". Una candidatura di Salis alle Europee? "Non cambia il lavoro del governo".

Migranti: Meloni, ‘ne ho parlato con Von der Leyen, flussi in calo, vediamo risultati’ - Bruxelles, 18 apr. (Adnkronos) – “Ho parlato questa mattina con la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen della materia migratoria nel suo complesso, mettendo insieme il tema del Libano e q ...ilsannioquotidiano