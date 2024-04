Meloni | gli estremisti sono altrove

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 aprile 2024) 19.40 Per il 25 aprile "l'anno scorsostata a deporre una corona di fiori con il presidente della Repubblica, come faccio sempre. Quello che dovevo dire sul fascismo l'ho detto 100 volte". Così la premiernel punto stampa al termine del vertice Ue. "In Italia glistanno da un'altra parte e non in questo governo", afferma. Poi parla di "fake news", anche sull' aborto: "Chi vuole cambiare la 194è la sinistra, non noi. Noi vogliamo garantire solo scelte libere".