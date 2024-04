Meloni | Draghi presidente della commissione Ue? Dibattito buono per i giornali e per fare campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Chiaramente Marioè una persona molto autorevole, e io sono contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere”, quello al verticeeuropeo, “dopodiché io continuo a dire una cosa banale e cioè che tutto questoqui è filosofia buona per i titoli deie buona magari per, ma non è così che funziona”. Lo ha detto ladel Consiglio, Giorgia, in un punto stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo straordinario. “Questa tendenza a tentare di decidere chi fa cosa prima che i cittadini votino è una tendenza sulla quale non mi troverete mai, perché funziona che i cittadini votano, che decidono chi ha più peso e chi ha meno ...