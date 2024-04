(Di giovedì 18 aprile 2024) "Ladi Ilariaalle Europe nonildel". Lo ha detto la premier Giorgiaal termine del vertice Ue rispondendo alle domande dei cronisti ai quali ha ricordati che "già in passato ho detto che la politicizzazione della vicenda non aiuta".

Nel centrodestra voci su possibili annunci in settimana. I dem stringono i tempi sulle liste Conto alla rovescia per la corsa alle Europee di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Per l'accoppiata, ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Conto alla rovescia per la corsa alle Europee di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Per l'accoppiata, raccontano, è ormai solo questione di giorni. Il ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per la corsa alle Europee di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Per l'accoppiata, raccontano, è ormai solo questione di giorni. Il segretario nazionale di Forza ... (webmagazine24)

Meloni: Salis candidata alle Europee Decide lei, ma non credo la politicizzazione la aiuti - Bruxelles, 18 apr. (askanews) – “Non so se Ilaria Salis si candiderà, non credo che cambi nulla rispetto al lavoro che il governo sta facendo. La politicizzazione della materia non so quanto aiuti la ...askanews

Meloni, 'candidatura di Salis non cambia lavoro governo' - "La candidatura di Ilaria Salis alle Europe non cambia il lavoro del governo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue rispondendo alle domande dei cronisti ai quali ha ...ansa

SALIS, Meloni: candidatura NON CAMBIEREBBE AZIONE GOVERNO, MA POLITICIZZARE NON AIUTA - Bruxelles, 18 apr – "Non credo cambi nulla rispetto al lavoro che il governo sta facendo" una eventuale candidatura di Ilaria Salis alle Europee, "io ho già detto che la politicizzazione del caso non ...9colonne