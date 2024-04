Melissa Barrera vuole lavorare ancora con Jenna Ortega | Magari un altro horror

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 18 aprile 2024)spera di poterconin unfilmdopo l’esperienza dei due film di Scream. Anche se nessuna delle due continuerà a recitare nel franchise, dopo il licenziamento diper le sue posizioni pro Palestina e il sostegno della, l’attrice messicana pensa che collaboreranno di nuovo, probabilmente in unfilm del genere che entrambe conoscono bene. “Mi piacerebbe moltodi nuovo con lei. So che ama l’, quindi probabilmente ci ritroveremmo in qualcosa di“, ha dichiaratoa ComicBookMovie. “È incredibile ed è davvero una ...