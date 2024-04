Meghan Markle - il significato della T-Shirt con maxi scritta indossata dalla duchessa

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 aprile 2024) La moglie del principe Harry è stata immortalata negli scatti di Alliance of moms, un'organizzazione che aiuta madri e figli in difficoltà. Per la festamamma è stata realizzata un maglietta di cui il ricavato verrà devoluto a sostegno dei servizi essenziali e tra i volti del progetto c'è anche l'ex attrice di Suits.