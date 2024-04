Meghan chiede ai follower di non odiare Kate - video diventa virale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 (Adnkronos) – E' un appello a ''fare pace con'', o meglio a non attaccarla sui social in una sorta di gara tra le due principesse, quello cheMarkle ha rivolto ai suoi. Una difesa della cognata che risale all'intervista rilasciata dalla duchessa del Sussex a Oprah Winfrey tre anni fa, ma che ètaproprio ora, dopo cheha reso pubblica la sua diagnosi di cancro. ''E' una brava persona'', dicedi. E rivolgendosi aidi ognuna afferma: "Se mi ami, non devi odiarla. E se la ami, non hai bisogno di odiarmi''. La condivisione del, che appunto èto, è stata accompagna da una serie ...