(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – E' un appello a ''fare pace con'', o meglio a non attaccarla sui social in una sorta di gara tra le due principesse, quello cheMarkle ha rivolto ai suoi. Una difesa della cognata che risale all'intervista rilasciata dalla duchessa del Sussex a Oprah Winfrey tre anni fa, ma che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – E' un appello a ''fare pace con Kate'', o meglio a non attaccarla sui social in una sorta di gara tra le due principesse, quello che Meghan Markle ha rivolto ai suoi follower . Una ... (periodicodaily)

Meghan chiede ai follower di "non odiare Kate", video diventa virale - (Adnkronos) - E' un appello a ''fare pace con Kate'', o meglio a non attaccarla sui social in una sorta di gara tra le due principesse, quello che Meghan Markle ha rivolto ai suoi follower. Una difesa ...reggiotv

Meghan Markle vende marmellate: è il primo prodotto del suo marchio American Riviera Orchard - Mentre inizia a girare il suo cooking show, la duchessa lancia il primo prodotto con il suo marchio: una marmellata di fragole in vasetto di vetro, ...repubblica

Harry e Meghan, il patrimonio da capogiro non è nulla rispetto a quello di William e Kate La ricchezza dei reali a confronto - Il patrimonio netto di Meghan Markle e il principe Harry non è davvero niente male, ma la cifra impallidisce se confrontata con quella degli altri componenti della famiglia rale.leggo