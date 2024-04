Medicina - nasce biotech Remedi per ricerche cliniche su artrosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Due eccellenze nel campo dellarigenerativa, Regenera Activa Worldwide e Rigenera HBW, annunciano la loro fusione:così, una nuova realtà medico-scientifica destinata ad affermarsi in uno dei settori a più alta concorrenza. Con l'ambizione di unire forze, conoscenze ed esperienze,si posiziona come nuovo punto di riferimento nella ricerca e nello sviluppo di trattamenti innovativi per patologie muscoloscheletriche, tra cui l'. L'unione di Regenera Activa Worldwide e Rigenera HBW crea una realtà aziendale con un'impronta internazionale, forte di 50 dipendenti distribuiti in quattro paesi e un fatturato annuo di oltre 13 milioni di euro. «Con questa fusione, marciamo una nuova era nellarigenerativa a livello mondiale». afferma Alenxandre ...