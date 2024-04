Mattia Giani - il padre denuncia | Mio figlio poteva essere salvat - nessuno sapeva usare il defibrillatore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Ilnon si dà pace. E vuole vederci chiaro. Per suo, per scongiurare tragedie ad altre famiglia.forseo e anche la Procura di Firenze ha puntato l’attenzione, avviando un’indagine per omicidio colposo. Sandroè ildel calciatore 26enne del Castelfiorentino morto dopo che un arresto cardiaco lo aveva fatto stramazzare sul terreno di gioco. L’attaccante nato a Ponte a Egola, in provincia di Pisa, stava affrontando con la consueta grinta il Lanciotto a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, per il match del campionato di Eccellenza della scorsa domenica. In tribuna la fidanzata, il, la madre, i familiari. E l’incubo ...