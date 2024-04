(Di giovedì 18 aprile 2024) Ha fatto retromarcia per spostare laparcheggiata in giardino, ma hail figlioletto di venti mesi e il piccoloVidali, dopo due giorni, è morto in. È...

Matteo investito e ucciso dall'auto del papà, lui: «L'ho subito portato in ospedale». Il nonno: stava recuperando la palla sotto la macchina - Ha fatto retromarcia per spostare la macchina parcheggiata in giardino, ma ha investito il figlioletto di venti mesi e il piccolo Matteo Vidali, dopo due giorni, è morto in ospedale.leggo

Il nonno del piccolo Matteo: "Mio figlio per quel bimbo aveva mille riguardi" - Nel pomeriggio di domenica 14 aprile un tragico incidente ha strappato la vita al piccolo Matteo Vidali, un bambino di appena un anno e mezzo. Il padre di Matteo, Olaf Vidali, stava spostando l'auto… ...informazione

Incidente a Santa Lucia di Piave. Bambino scende dal pulmino e viene investito - SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - Bimbo scende dal pulmino e viene investito. Il fatto è accaduto oggi, 18 aprile, intorno alle 12.30, a Santa Lucia di Piave. Il piccolo stava rientrando ...ilgazzettino