Mattarella a militari | scopo deterrenza

(Di giovedì 18 aprile 2024) 13.50 "Siamo sul fronte orientale della Nato, posto in tensione dall'inammissibile invasione russa dell'Ucraina e quindi questa missione ha un compito di, per prevenire ed evitare che vi siano incidenti". Così il Capo dello Stato,, parlando dalla base Nato di Novo Selo nell'est della Bulgaria. "Una missione che ha comela pace e la sicurezza", ha detto ai. "Un compito importante per l'Italia,che ve ne è riconoscente. E io sono qui per trasmettervi questa riconoscenza".