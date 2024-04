Martin Scorsese vuole dirigere un Biopic su Frank Sinatra con Leonardo DiCaprio

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo aver ottenuto 10 nomination all’Oscar per l’epopea poliziesca storica dello scorso anno Killers of the Flower Moon, il regista 81enneha tracciato i suoi prossimi progetti. Le fonti dicono che ha in programma di girare due film uno dopo l’altro: il primo su Gesù, il secondo unsu. Il regista premio Oscar che ha contribuito a inaugurare la New Wave hollywoodiana degli anni ’70 sta cercando di bypassare il sistema degli studios e finanziare in modo indipendente Vita di Gesù, basato sul libro di Sh?saku End? del 1973. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno e girare in Israele, Italia ed Egitto. Girare in Israele potrebbe rivelarsi una sfida logistica troppo grande, dato che il paese è in guerra con Hamas a Gaza....