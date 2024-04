Martha Louise di Norvegia e lo sciamano sposi in agosto | le strane richieste agli invitati

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il prossimo 31di, figlia maggiore di re Harald e della regina Sonja, convolerà a nozze con Durek Verrett, il suo fidanzato americano famoso per essere lo “” dei vip. L’annuncio del matrimonio era stato fatto sui social proprio dalla futura sposa che, il 13 settembre 2023, aveva rivelato al mondo i dettdell’evento. La principessa aveva scritto, in un post su Instagram: «Siamo lieti di annunciare che il nostro matrimonio avrà luogo nella storica cornice dell’Union Hotel, a Geiranger, il 312024». Una location spettacolare, riconosciuta patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco per il suo spettacolare ...