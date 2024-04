Marracash punta in alto | sarà il primo rapper a fare un tour negli stadi italiani Ecco tutte le date

(Di giovedì 18 aprile 2024) Con Marrageddon, un vero e proprio Festival dell’hip hop,l’anno scorso ha riunito 140mila fan a Milano e Napoli. Un evento unico e non replicabile. Come eguagliare o superare un successo enorme di tale portata? Il King del rap ha deciso dire ine diventare ilin assoluto aun. Ieri sera durante la partecipazione come ospite al concerto al Forum di Assago (Milano) dei Club Dogo, ilha annunciato il suo Marra2025 che partirà da Bibione (6 giugno), Napoli (10 giugno), Torino (14 giugno), Milano (25 giugno), Roma (30 giugno) e Messina (5 luglio). Nel frattempo potrebbe uscire nuova musica e quindi si prospetta ...

