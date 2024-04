Marracash negli stadi 2025 | date e biglietti | dove comprarli e quanto costano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha dato l'annuncio ufficiale: quella delsarà l'estate di 'Marra'. Il "Principe di Barona e non di Bel Air" ha dato corpo a quelle che fino a poche ore prima erano soltanto suggestioni: il suo primo tour. Non è la prima volta in cui un rapper italiano fa concerti, ma è di certo la prima volta in cui il "King" del rap italiano porterà uno spettacolo senza precedenti. Dopo il Marrageddon, quindi, ecco arrivare l'apoteosi:. Da nord a sud, lasciando però per il momento fuori alcune zone molto importanti d'Italia. Per il momento, perché non è escluso che possa arrivare qualche altro ...