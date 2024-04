(Di giovedì 18 aprile 2024) "Ha sempre sostenuto i giovani, ha lavorato per loro e con loro, una luce che non si è mai spenta' "Sono, onorato, commosso per la nuovascaligeraa mia moglie Carla. Ha mosso i primi passi allacome allieva, poi sono arrivati i successi, i trionfi internazionali, ma soprattutto

Marito Fracci: 'alla Scala nato nostro amore, felice per sala ballo intitolata a lei' - "Ha sempre sostenuto i giovani, ha lavorato per loro e con loro, una luce che non si è mai spenta' "Sono felice, onorato, commosso per la nuova sala ballo scaligera intitolata a mia moglie Carla Fracc ...adnkronos

“Amici”, l’esibizione hot di Mida e Holden con la ballerina Francesca Tocca - I due allievi si sono sfidati dopo il guanto lanciato da Lorella Cuccarini. Il risultato Un momento che non è passato inosservato ...iodonna

Luciana Savignano: «Per me la danza è respiro. E febbre» - «V edi, il balletto è anima, respiro. Le braccia si spalancano dalla zona del cuore. La tecnica viene dopo. Un gesto, uno sguardo, una pausa. Il diavolo si nasconde nei dettagli, l’essenza della danza ...iodonna