Mario Cusitore dice di amare Ida a UeD | - ma nessuno gli crede | scena cringe

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 18 aprile 2024)nella puntata di oggi di Uomini e Donne.. Durante la messa in onda di ieri,era uscito dallo studio dopo aver scoperto che Ida Platano avesse deciso di uscire solamente con Pierpaolo. Lei lo ha seguito, e quest’oggi i due sono rientrati in studio per raccontare quanto accaduto. Ebbene,ha fatto una dichiarazione inaspettata alla dama, che ha fatto calare il gelo e l’imbarazzo nello studio. La dichiarazione dispiazza Ida a Uomini e Donne,imbarazzante Il momento tanto atteso è arrivato.ha detto a Ida Platano di essersi innamorato di lei, il tutto, però, è apparso alquanto strano e imbarazzante. Tutto è partito nel momento in cui Ida è rientrata in studio, dopo la ...