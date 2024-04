Marina Brambilla prima rettrice della Statale di Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024)Marzia, prodelegata ai Servizi per la Didattica e agli studenti, è stata elettadell'Università degli studi di. È ladonna alla guida dell'ateneo, che quest'anno ha compiuto 100 anni.ha ricevuto 1.651 preferenze contro le 644 preferenze per Luca Solari. La proclamazione è avvenuta al termine dello spoglio delle schede nell'aula magna dell'ateneo. "Ci sono voluti 100 anni ma ce l'abbiamo fatta", il commento a caldoneoche guiderà l'ateneo per i prossimi 6 anni.