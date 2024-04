Marina Brambilla è la nuova rettrice dell’università Statale di Milano | per la prima volta in cento anni di storia una donna alla guida dell’ateneo

(Adnkronos) – Fumata nera per la prima tornata di voto che deciderà il nuovo rettore dell' Università Statale di Milano per il sessennio accademico 2024/2030. Nel primo turno elettorale la ... (webmagazine24)

Fumata nera per la prima tornata di voto, si torna alle urne il 10 e 11 aprile Fumata nera per la prima tornata di voto che deciderà il nuovo rettore dell'Università Statale di Milano per il ... (sbircialanotizia)