Marina Brambilla è la nuova e prima rettrice UniMi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 aprile 2024) In cento anni di storia, la Statale non aveva mai avuto una donna al vertice:ha rotto il soffitto di cristallo «Ci sono voluti 100 anni ma ce l’abbiamo fatta». Nelle parole dic’è tutta la portata storica della sua elezione adell’Università degli Studi di Milano: mai, in un secolo di storia, la Statale aveva avuto una donna ai vertici., docente di linguistica tedesca e già pro-con delega ai Servizi alla didattica e agli studenti, per i prossimi sei anni ha approntato un programma che intende soprattutto implementare le opportunità di studio all’estero e le borse di studio, con un occhio di riguardo alle politiche green tra rigenerazione delle aree verdi, promozione della raccolta differenziata dei ...