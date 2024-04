Maria Teresa Ruta si sposa per la dodicesima volta | Rimpianti? Non aver proseguito con mio marito la procreazione assistita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Con i matrimoni in giro per il mondo ci ha preso gusto. Staperòfa sul serio. La conduttrice ha confessato, durante una intervista con Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata che andrà in onda sabato 20 aprile alle 14 su Rai 2, che si unirà in Italia con il suo compagno storico. In vent’anni di relazione con Roberto Zappulla,ha voluto per undici volte giurargli amore eterno, ovunque con diversi riti, ma non in Italia. Stac’è una data: il 23 ottobre. Non prima perché ladiventerà nonna e alla Setta ha confessato di sentirsi molto emozionata per l’arrivo del nipotino Noah, figlio di Guenda Goria e ripercorre l’amore per Zappulla arrivato dopo il divorzio da Amedeo Goria. Ma il tasto si è ...