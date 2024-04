Maria Laura De Vitis e Jimmy Ghione stanno insieme | beccati in love - scoppia il gossip

L’inviato d’assalto di Striscia la notizia, Jimmy Ghione, sempre più spesso in compagnia di Marialaura De Vitis, ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Paolo Brosio. A scoprire la ... (thesocialpost)

Che la differenza di età nel 2024 in una coppia non debba fare notizia è assodato. Ma il tam tam sui social su un nuovo fidanzamento nel mondo dello spettacolo si è fatto incessante in questi ... (ilfattoquotidiano)