Marco Luis (“il bodybuilder più pompato di sempre”) è morto a 46 anni per cause ignote

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lo chiamavano il “mostro” per quanto facesse impressione la sua muscolatura massiccia.Cesar Aguiara Colonia (in Germania a 46) perancora da chiarire, la conferma è arrivata dalla moglie che adesso dovrà sbrigare formalità burocratiche per riportarlo in patria e celebrare i funerali. “Era nel suo paradiso,hafatto quel che amava. Era una persona umile e non ha mai fatto del male a nessuno”, le parole della donna riportate da Fanpage. Il “piùdi”, così amava definirsi il, coach, motivatore online e influencer, aveva fatto della community la sua palestra aperta sul mondo e vantava su un seguito discreto di affezionati e appassionati su ...

Il mister muscolo portoghese aveva alle spalle una storia di sofferenza e di riscatto umano. In un video condiviso sui social aveva raccontato come era diventato il "mostro" del culturismo.Continua ... (fanpage)

Marco Luis è morto a 46 anni per cause ignote: si definiva “il bodybuilder più pompato di sempre” - Il mister muscolo portoghese aveva alle spalle una storia di sofferenza e di riscatto umano. In un video condiviso sui social aveva raccontato come era diventato il “mostro” del culturismo.fanpage

Star del cinema riaccendono una piccola sala alle porte di Roma - Storia di una piccola sala, dove Silvio Luttazi diede vita alla kermesse cinematografica più piccola del mondo: il Festival delle Cerase, giunto quest'anno ...huffingtonpost

Corriere dello Sport – Lazio con tanti problemi: Guendouzi out, dubbio Luis Alberto - Lazio con tanti problemi. Oggi Immobile sosterrà un test per vedere se potrà essere convocato per la gara di domani col Genoa al Ferraris ...pianetagenoa1893