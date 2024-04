(Di giovedì 18 aprile 2024) Il mister muscolo portoghese aveva alle spalle una storia di sofferenza e di riscatto umano. In un video condiviso sui social aveva raccontato come era diventato il "mostro" del culturismo.

Ante hombres de negocios, Luis Caputo analizó la salida del cepo y dijo que la inflación seguirá bajando - El ministro mantuvo un encuentro con inversores y referentes del mercado organizado por JP Morgan en Washington. Ratificó el rumbo económico.ambito

Marco Luis è morto a 46 anni per cause ignote: si definiva “il bodybuilder più pompato di sempre” - Il mister muscolo portoghese aveva alle spalle una storia di sofferenza e di riscatto umano. In un video condiviso sui social aveva raccontato come era diventato il “mostro” del culturismo.fanpage

La Policía de Neuquén festejó su 67° aniversario - En la ciudad de Neuquén se hizo una ceremonia en la Jefatura de la Policía y e acto central se hizo previamente en Chos Malal, encabezado por Rolando Figueroa.diario7lagos.ar