Marchizza | Italiano mi faceva vedere i video di Zinchenko al City - mi disse che potevo fare il terzino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Riccardo, difensore del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazione a Radio Serie A. Il difensore ha parlato die Soulé, due possibili obiettivi del Napoli. Poi ha anche parlato della gioia diDe Rossi sulla panchina della Roma.: «Ero convinto, ma non convintissimo» Le parole disu: «a La Spezia midial Manchester. Io pensavo: “ma io non riesco aqueste cose”. Micheil. Ero convinto, ma non convintissimo. Fino a quel momento avevo fatto solo il centrale a 4, ma presi ...

Toro tifa Italia, un posto in più nella Champions libera spazio - Le residue speranze di Europa del Toro passano dai risultati delle altre di Serie A in coppa, anche se ormai il traguardo di una quinta itakliana in Champions è praticamente certo.torinogranata

Qui Frosinone, Marchizza esalta Soulè - Il difensore del Frosinone Riccardo Marchizza ha rilasciato un'intervista a Radio Serie A, esaltando le doti di Matias Soulé, l'attaccante di ottime speranze, arrivato in prestito dalla Juventus. “Il ...torinogranata

Italiano, Arthur sta meglio, se in giornata dà il dominio - Il tecnico Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha parlato della condizione di Arthur: "I minuti di Plzen e il secondo tempo lunedì gli hanno dato qualcosa in termini di condizione e ...firenzeviola