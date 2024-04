Mantenere un bambino nel 1° anno di vita è sempre più costoso

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel 2024 i neo-genitori spendono da 7.431,58 a 17.585,78 euro, +4% rispetto al 2023 per i costi nel primodelAnche quest’l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha aggiornato il monitoraggio sui costi perunnel primodi. Dallo studio emerge che il costo complessivo perunnei suoi primi 12 mesi divaria da un minimo di 7.431,58 euro fino ad un massimo di 17.585,78 euro. Rispetto al 2023, mediamente, si registra un aumento complessivo del +5% per i costi minimi e del +3% per i costi massimi. In ogni caso si tratta di costi insostenibili che, uniti alla precarietà occupazionale e alla mancanza di lavoro per i giovani, continuano a ...