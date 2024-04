Manifesto di Dudovich aggiudicato a 100 mila euro - è record

(Di giovedì 18 aprile 2024) Resta in Italia il celebre Bibendum, mascotte di Michelin Ha superato le stime diventando ildel pittore e illustratore Marcello(Trieste, 21 marzo 1878 –no, 31 marzo 1962), uno dei padri del moderno cartellonismo pubblicitario, più caro mai venduto in un'asta: il Cablé Confort Michelin è statoa 100

