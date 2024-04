Mancini segna e dedica il gol a Mattia Giani - il giovane calciatore scomparso per un malore

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un momento davvero toccante, quello andato in scena nel corso della sfida di quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan, allo stadio Olimpico di Roma. Dopo minuti dall’inizio della partita, infatti, i padroni di casa hanno sbloccato il risultato, portandosi in vantaggio grazie a un gol del difensore Gianluca. Proprio il centrale aveva deciso anche la sfida d’andata, disputata a Milano, ma stavolta ha scelto di festeggiare la rete in maniera decisamente speciale. Dopo la rete, infatti,è corso in panchina per recupare una maglietta cona una persona drammaticamente scomparsa, ildi 26 anni che militava nel Castelfiorentino e che è stato colpito da unfatale lo scorso 14 aprile, ...

Una rete importante, non solo per la Roma , ma anche per lo stesso Gianluca Mancini , sconvolto, nel corso degli ultimi giorni, dalla morte di... (calciomercato)

Mancini gol con dedica a Mattia Giani in Roma-Milan - La Roma si prepara a scendere in campo contro il Milan per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono forti del vantaggio dell'andata, in cui hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Gianluca ...informazione

LIVE Al 45' Roma-Milan 2-0: decide Mancini, Celik espulso, Loftus fermato dalla traversa - Il Milan è ospite della Roma nel ritorno dei quarti di Europa League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live Il Milan è chiamato all’impresa per… Leggi ...informazione

Mancini dedica il gol a Mattia Giani, chi è il calciatore di 26 anni morto per un malore - La voglia di far gol, la gioia per la rete e poi il pensiero di Gianluca Mancini a Mattia Giani, calciatore di 26 anni scomparso nel fine settimana a causa di un malore. Il difensore centrale ...ilmessaggero