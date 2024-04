Manchester City | Guardiola | “Il calcio è fare gol | anche ai rigori | Real Madrid in semifinale | noi no”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Avrei preferito vincere, ma complimenti al. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, abbiamo giocato in modo eccezionale in tutti i reparti. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, ecco cosa è successo”. Lo ha detto l’allenatore del, Pep, dopo i quarti di finale di Champions League in cui è arrivata l’eliminazione aiper mano del: “Ilgol e loro lo hanno fatto un po’ meglio di noi su rigore. Loro sono in, noi no. A volte puoi vincere ai, a volte no. Ma nella partita non abbiamo concretizzato le occasioni che avevamo,se abbiamo difeso bene. Tutti hanno ...