(Di giovedì 18 aprile 2024) Semifinale di FA Cup in gara unica a Wembley tra. L`appuntamento è per sabato 20 aprile alle 18:15. Il...

In occasione del secondo calcio di rigore battuto dal Manchester City contro il Real Madrid accade qualcosa di particolare e provoca la frustrazione di Bernardo Silva: in quei 40" si decide la ... (fanpage)

Manchester City-Chelsea: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Semifinale di FA Cup in gara unica a Wembley tra Manchester City e Chelsea. L`appuntamento è per sabato 20 aprile alle 18:15. Il Manchester City, campione in carica.calciomercato

Real Madrid, Ancelotti jr e l'incredibile retroscena sulla scelta dei rigoristi contro il City - Davide Ancelotti, assistente del padre Carlo sulla panchina del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista.areanapoli

Guardiola costretto a sostituire Haaland e De Bruyne, City tradito dalle stelle: “Siamo stanchi” - Nessuna voglia di fare il fenomeno da parte di Pep Guardiola dietro le sostituzioni di Haaland e De Bryune in Manchester City-Real Madrid di Champions ...fanpage