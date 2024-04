Manchester City-Chelsea FA Cup - 20-04-2024 ore 18 | 15 | formazion - quo -e, pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo il weekend favorevole in Premier League, con Arsenal e Liverpool battuti in casa, per ilè arrivata la doccia fredda dei rigori che lo ha estromesso dalle semifinali di Champions League. Niente seconda di fila dunque per la squadra di Guardiola, con la Premier League che tra le altre cose non avrà InfoBetting: Scommesse Sportive e