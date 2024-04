Manageritalia - corso on-line per migliorare l' indipendenza economica delle donne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Come gestire al meglio il proprio denaro, la previdenza e le proprie finanze oltre a favorire un uso consapevole dei nuovi sistemi di pagamento elettronici e dell'home banking. Sono questi alcuni di temi del perdi formazione gratuito di empowerment femminile 'e denaro in una relazione di crescita', giunto alla sua seconda edizione, organizzato dal gruppo 3Dregioni Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, Marche e Piemonte in partnership con Banca d'Italia e in collaborazione con Cida, hub del territorio. L'iniziativa gode del patrocinio di Città metropolitana di Bologna eConsigliere di Parità regionali. Una ulteriore azione dinel trentennale impegno nel valorizzare l'inclusione ...