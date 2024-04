(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – Come gestire al meglio il proprio denaro, la previdenza e le proprie finanze oltre a favorire un uso consapevole dei nuovi sistemi di pagamento elettronici e dell’home banking. Sono questi alcuni di temi del perdi formazione gratuito di empowerment femminile 'e denaro in una relazione di crescita', giunto alla sua seconda

Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Come gestire al meglio il proprio denaro, la previdenza e le proprie finanze oltre a favorire un uso consapevole dei nuovi sistemi di pagamento elettronici e ... (liberoquotidiano)

Coinvolte le regioni Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, Marche e Piemonte in partnership con Banca d’Italia e in collaborazione con Cida Come gestire al meglio il proprio ... (sbircialanotizia)

Manageritalia, corso on-line per migliorare l'indipendenza economica delle donne - Coinvolte le regioni Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, Marche e Piemonte in partnership con Banca d’Italia e in collaborazione con Cida ...adnkronos

Italia a un passo dal quinto posto in Champions: i due scenari che darebbero la certezza matematica già stasera - 16:14 - Manageritalia, corso on-line per migliorare l'indipendenza economica delle donne Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Come gestire al meglio il proprio denaro, la previdenza e le proprie ...ilfattoquotidiano

Manageritalia Lombardia premia il merito degli studenti milanesi e brianzoli, consegnate le 694 borse di studio del Fondo Mario Negri - Assegnate nel mese di marzo 1014 borse di studio in tutta la regione per premiare l’impegno e il merito dei giovani talenti lombardi ...adnkronos