Maltempo - l' allarme Coldiretti | a rischio vignet - oliveti e frutteti

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 - Dal bagno in mare al cappotto in poche ore. E per l’agricoltura è allerta massima. Il crollo delle temperature, arrivato dopo settimane di caldo record che hanno favorito l’esplosione delle fioriture e fatto spuntare i primi frutticini, mette in agitazione gli agricoltori. Nelle campagne toscane si teme che l’abbassamento repentino della colonnina di mercurio, atteso nelle prossime ore insieme alla nuova perturbazione, possa danneggiare irreparabilmente i prossimi raccolti. Uno scenario che terrorizza gli agricoltori che devono fare i conti anche con l’incubo delle gelate tardive. A dirlo èToscana dopo il ritorno della neve in alta quota e l’arrivo della perturbazione che porterà con se nei prossimi giorni un abbassamento anche marcato delle temperature come rilevato dal Consorzio Lamma. Temperature che, nel distretto frutticolo ...

Allerta Meteo: freddo, Maltempo e neve! E’ tornato l’inverno, ed è allarme per domani - Allerta Meteo, temperature in picchiata come in pieno inverno: A Messina e Reggio Calabria colonnina di mercurio ferma a +14°C ...strettoweb

Maltempo in Campania, allerta gialla per venerdì 19 aprile: previste piogge e temporali - La Protezione Civile della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per ...pupia.tv

Dopo il gran caldo tornano pioggia e freddo. Temperature sotto la media. Neve su Alpi e Appennini - Dopo l'ultimo weekend caratterizzato da sole e caldo, le temperature sono in discesa con un calo particolarmente evidente al Nord e al Centro. Contemporaneamente, arriva il Maltempo che si sposterà ve ...rainews