(Di giovedì 18 aprile 2024) "La Francia difende l'introduzione" del diritto all'"nella Carta dei'Unione europea, "penso che per tutte le donne in Europa vivere nel nostro continente debba significare avere questo diritto" e "poter essere libere di esercitarlo". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel, al termine del vertice Ue, rispondendo a una domanda sulle polemiche tra Italia e Spagna sul diritto all'

8 marzo 2024. « Macron vuole scatenare in Europa una guerra ideologica sull’aborto come Napoleone scatenò una guerra militare: il risultato saranno sempre milioni di vite innocenti spezzate. La ... (sbircialanotizia)

Emmanuel Macron non si accontenta del l’aborto inserito nella Costituzione francese: ha confermato oggi che vuole includere l’aborto anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, dove “nulla ... (secoloditalia)

Milano, 11 mar. (askanews) – dopo l’ aborto , garantito dalla Costituzione, il presidente francese Emmanuel Macron si dedica a un’altra spinta sui diritti che appare come una volontà per ... (ildenaro)

Macron, 'l'aborto sia tra i diritti fondamentali dell'Ue' - "La Francia difende l'introduzione" del diritto all'aborto "nella Carta dei diritti fondamentali" dell'Unione europea, "penso che per tutte le donne in Europa vivere nel nostro continente debba signif ...ansa

Francesca Izzo: "Sbagliato parlare di diritto all'aborto in Costituzione" - La fondatrice di Se non ora quando spiega ad HuffPost perché invece si dovrebbe puntare sulla tutela della libertà di scelta delle donne. E soprattutto ...huffingtonpost

