Macaulay Culkin è stata la prima scelta per interpretare Stan di Eminem

(Di giovedì 18 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il video musicale iconico di, “”, avrebbe potuto avere un volto diverso. Secondo Devon Sawa, l’attore che alla fine ha interpretato il superfan ossessivo nel video, inizialmente la squadra del rapper aveva consideratoper il ruolo.inizialmente considerato per il ruolo in “” diSawa ha rivelato che il… Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

Ecco la verità sul cachet ottenuto da Macaulay Culkin per girare Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York (ilgiornale)

Mamma, ho Preso il Morbillo ebbe un'unica, clamorosa recensione positiva! - Uno dei critici cinematografici più importanti di sempre lodò inaspettatamente Mamma, ho Preso il Morbillo: per lui è il migliore della saga!cinema.everyeye

Hot Shot - 90 in da house - Biglietti disponibili in prevendita cliccando qui: Hot Shot - 90 in da house. Tutto il ricavato della biglietteria degli eventi verrà devoluto in beneficenza.ecodibergamo