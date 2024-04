Ma Draghi ci è o ci fa? Il commento di Arditti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 aprile 2024) Così scrive l’agenzia Ansa, nel servizio in lingua inglese: “Italian ex-premier and former European Central Bank President Mariosaid Tuesday that his upcoming report on boosting the EU’s competitiveness will call for radical reforms. ‘We need a European Union that is fit for the world of today and tomorrow’,said at a high-level conference on social rights in La Hulpe organised by the Belgian EU duty presidency. ‘What I propose in my report is a radical change: this is what we need'”. Ora, lasciamo perdere i pettegolezzi giornalistici, più o meno verificati o verificabili, secondo i quali l’uscita dell’ex primo ministro italiano ha irritato sia il Presidente francese Macron che la presidente dell’Unione europea von der Leyen (probabilmente per ragioni diverse) e concentriamoci sul punto centrale di questa storia, cioè l’ipotesi di ...