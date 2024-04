Ma ci sono altre aperture. Tra dolci e schiacciatine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) PRATO Le evidenti difficoltà del settore della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande nel reperire lavoratori non stanno frenando le nuove attività. E’ il caso ad esempio de "La schiaccinoteca del calciante", che ha aperto i battenti da pochissimi giorni in pieno centro storico. La paninoteca si trova infatti all’inizio di via Garibaldi, ad un passo da piazza Mercatale. "L’inaugurazione di domenica scorsa è stata più che soddisfacente – il racconto del titolare Marco Nerucci, gestore dell’esercizio assieme a Viola Sanneris – Penso che un posto del genere, in centro, mancasse. E’ molto tipico e non solo perché, da calciante dei Rossi di Santa Trinita, ho inserito molto riferimenti alla Palla Grossa, ma anche per l’alta qualità delle materie prime. La risposta dei clienti è andata ben oltre le aspettative, tanto che dalla prossima settimana inserirò nello staff ...