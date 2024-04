(Di giovedì 18 aprile 2024)(BELLUNO) - Essilorsupera sè stessa per l'ennesima volta. E dopo vari annunci del medesimo tono, anno dopo anno, anche in questo 2024 l'leader...

Luxottica premia i dipendenti con un bonus record: oltre 4.000 euro in più busta paga - AGORDO (BELLUNO) - Luxottica, il colosso dell'occhialeria fondato da Leonardo Del Vecchio, ha annunciato un corposo premio di produzione per i propri dipendenti in seguito ai risultati straordinari ot ...oggitreviso

Luxottica, l'azienda di Agordo distribuisce bonus fino a 4.400 euro: è il più alto di sempre - «La redistribuzione della produttività aziendale è una parte importante che ... operaio in linea - nel dire grazie a Luxottica per tutto quello che ci dà. Il nostro lavoro in serie a volte è duro, non ...ilgazzettino

Luxottica, bonus record: fino a 4.400 euro ai ventimila dipendenti - AGORDO - EssilorLuxottica supera sè stessa per l'ennesima volta. E dopo vari annunci del medesimo tono, anno dopo anno, anche in questo 2024 l'azienda leader ...ilgazzettino