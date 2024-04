L’undicesima occupazione Blitz al Leonardo da Vinci | infiltrazioni - guasti e rattoppi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Occuperanno la scuola fino a venerdì, notte e giorno: l’undicesimodella stagione di proteste - cominciata il 30 gennaio - va in scena al liceo scientificoda. E mette sotto la lente soprattutto un tema: edilizia scolastica carente. In un dettagliato comunicato gli studenti citano "controsoffitti crollati, interi bagni chiusi ed’acqua", allegando le immagini. L’appello è indirizzato a Città Metropolitana. "Il dialogo con la dirigenza non è mai mancato", sottolineano gli occupanti. Ed è proseguito ieri mattina, anche in fase di trattativa. I professori potranno entrare e salire al secondo piano, lezioni sospese, nessun contatto con gli occupanti, che dormiranno a scuola e organizzeranno incontri al mattino con esperti sui temi caldi, dai conflitti in corso ai Cpr. "Hanno ...