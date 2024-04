L’Under 18 italiano che sta giocando di più tra i professionisti

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo il gol segnato il 6 aprile nel big match della trentaduesima giornata di Serie B tra Palermo e Sampdoria, il nome di Giovanni Leoni ha iniziato a rimbalzare sui giornali. In effetti, per il calcioun minorenne che riesca a giocare con continuità tra iè una novità, figuriamoci se riesce anche a segnare. Così, come in un rito pagano, hanno iniziato a comparire le interviste a chi lo ha visto crescere, ma anche gli articoli riguardanti l’immancabile interesse di mercato di Inter e Juventus. Classe 2006, quasi 2007 visto che è nato il 21 dicembre, Leoni aveva già esordito tra idurante la scorsa stagione, quando vestiva la maglia del Padova, la squadra nella quale giocava da quando aveva tredici anni. Vincenzo Torrente, tecnico dei biancoscudati, gli aveva concesso qualche minuto in una gara ...

