L' ultima idea di Lollobrigida | obbligare i ristoranti a mettere i formaggi nel menù

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nell'elaborazione deideiitaliani in un futuro potrebbe esserci lo zampino del governo e precisamente del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Non si tratta di un'ipotesi ventilata, a mo' di spauracchio, da oppositori del governo Meloni ma di...

«Ero lì con lui, in quella camera del San Raffaele di Milano, nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando (mio padre, ndr) scrisse queste righe. E non potrò mai, mai... (ilmattino)

Quentin Tarantino cambia idea: cancellato "The Movie Critic", non sarà il suo decimo e ultimo film - Il regista più rock'n'roll di Hollywood avrebbe deciso di cambiare i piani per quella che sarà la sua opera finale ...virginradio

Nasce la Cyber Academy di Ibm: ultima frontiera in tema di sicurezza - Tech / Inaugurata la nuova struttura patrocinata dall’Agenzia nazionale: offrirà percorsi personalizzati per aumentare la consapevolezza e accrescere le skill delle aziende in termini di IA e quantum ...quotidiano

The Movie Critic, l'ultimo film di Tarantino, non si farà - The Movie Critic sarebbe dovuto essere anche l’ultimo film della carriera di Tarantino, che ha manifestato l’intenzione di fermare a dieci opere la sua filmografia, contando Kill Bill come un unico ...esquire