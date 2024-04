L' Ucraina - alla ricerca di soldat - toglie il limite alla leva

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) In guerra finomorte. L’elimina iltemporale per il servizio militare scatenando il malumore delle truppe, stanche e arrabbiate. È l’effetto della nuova legge sulla mobilitazione approvata giovedì scorso dopo mesi di dibattito e quasi 4.300 emendamenti. Finoscorsa settimana dopo 36 mesi di servizio si veniva congedati, mentre ora, con la situazione negativa che sta vedendo l’avanzata russa sul fronte orientale, le truppe si rendono conto che il loro servizio potrà finire soltanto per disabilità o morte. La legge è stata approvata con 283 voti a favore in un parlamento composto da 450 membri, soprattutto perché il partito “Servitore del popolo” di Zelensky l’ha sostenuta introducendo un aumento della retribuzione per il servizio in prima linea e alcuni benefici ...