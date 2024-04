Lotteria - non te la prendere | a volte può accadere

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 18 aprile 2024), arrabbiarsi in questi casi non servono assolutamente a niente: per quanto strano possa sembrare, può succedere… Essere baciati dalla dea bendata è una di quelle emozioni che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita. Una sola, appunto. Lo sottolineiamo perché non è sempre così che vanno le cose, ahinoi. C’è chi insegue invano per tutta la vita il sogno di vincere qualcosa al Superenalotto, al Lotto o con un Gratta e vinci, e poi c’è chi, addirittura, riesce nell’intento di provare questa ebbrezza non una, ma più. PixabayCome l’uomo del quale stiamo per parlarvi, ad esempio, la cui storia ha fatto infuriare un bel po’ di giocatori. Potrebbe fare infuriare anche te, per la verità, ma ti consigliamo di non prendertela: in fondo non è colpa sua, non è colpa di nessuno. Se non della dea bendata, che colpisce a caso ma che, a ...