(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – Nel panorama aziendale italiano, emergono storie di innovazione, passione e impegno sociale che ispirano e guidano il cambiamento. Citrus l'Orto Italiano è una di queste realtà e Marianna Palella, la sua co-fondatrice e CEO, incarna questa visione con fervida determinazione. In questa intervista Marianna ci guida attraverso il mondo vibrante e colorato di Citrus, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L'ortofrutta fa bene, è sostenibile ed è trendy - Un mondo vibrante e colorato quello di Citrus, attraverso gli occhi di Marianna Palella, co-fondatrice e CEO. Un'azienda che va oltre il mero commercio di frutta e verdura, promuovendo la sostenibilit ...adnkronos

EVENTO ONLINE - Inaugurazione del 271° anno accademico dei Georgofili - Domani, venerdì 19 aprile 2024 alle 11:00, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, si svolgerà la cerimonia di Inaugurazione del 271° Anno Accademico dei Georgofili.agronotizie.imagelinenetwork

Avocado: il difensore di cuore e muscoli, utile anche al recupero post allenamento - Una serie di studi ha dimostrato l'importanza dell’avocado nella dieta per prevenire patologie come l'aterosclerosi e l'ostruzione delle coronarie, ma non solo ...gazzetta